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Компании сегодня самостоятельно выбирают валюты расчетов

  • 03/04/2023, 12:58
международные платежи
Исходя из удобства и своих оценок того, насколько эти расчеты для них безопасны.

— В целом в стране доля рубля в расчетах по экспорту выросла с 12% в начале 2022 года до 34% в начале 2023-го, доля юаня — с 0,5 до 16%. Доля расчетов по экспорту в валютах недружественных стран сократилась с 87 до 48%, хотя все еще составляет значительную часть, — пояснили редакции в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ России. — В валютной структуре платежей по импорту доля валют недружественных стран за 2022 год сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Доля юаней в расчетах выросла с 4 до 23%.

Валютная структура расчетов за экспорт и импорт Российской Федерации публикуется в целом по стране, а не в разрезе регионов.

Как поясняют в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, традиционно компании самостоятельно выбирают валюты расчетов, исходя из удобства и своих оценок того, насколько эти расчеты для них безопасны. Сегодня привычные ранее валюты — в основном доллары и евро — создают риски блокировки внешнеторговых платежей из-за возможных санкций. Гарантия бесперебойности платежей отсутствует. Поэтому компании ищут альтернативные пути, включая оплату в валютах дружественных стран.

— Можно ожидать, что более привлекательными для использования во внешнеэкономических контрактах будут те валюты, которые продемонстрируют большую ценовую стабильность. Именно поэтому важным для обеспечения внешнеэкономических расчетов в национальных валютах является фактор низкой инфляции в России и укрепление доверия к рублю, — пояснили в ответ на запрос редакции. — При этом Банк России понимает, что расчеты в национальных валютах сопряжены с дополнительными издержками. Это расширенные спреды при конвертации, отсутствие широкого и доступного перечня инструментов управления ликвидностью, регуляторные барьеры. Снижение этих издержек будет происходить постепенно. По мере того, как более широкий круг участников станет подключаться к расчетам в национальных валютах, будут полноценно формироваться спрос и предложение, повышаться ликвидность.

Вообще трансформация системы внешнеторговых платежей и расчетов стала одним из направлений развития российского финансового рынка на ближайшие 3 года. Предстоит решить 3 задачи.

  1. Во-первых, развивать международные платежи и расчеты.

Нужно будет прорабатывать не только системные решения, но и индивидуальные подходы к взаимодействию с разными странами (группами стран). В рамках этой задачи нужно:

  • создать условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют стран–торговых партнеров в трансграничных расчетах;
  • расширить инфраструктуру международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных стран, выстраивать независимые каналы передачи финансовых сообщений, в том числе через российскую СПФ;
  • развивать сеть корреспондентских отношений, открывать корсчета российских банков в кредитных организациях дружественных стран;
  • расширять возможности средних банков в обслуживании международных расчетов.

Также Банк России прорабатывает вопрос использования криптовалют в расчетах по внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментального правового режима. При этом криптовалюта не используется в качестве средства платежа в России.

  1. Во-вторых, требуется конфигурация валютного регулирования и ограничений на движение капитала.

В этом процессе целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют. Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции.

  1. Наконец, необходима оптимизация системы ПОД/ФТ.

Планируется оптимизировать требования по идентификации клиентов финансовыми организациями и провести ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю.

Все подробности трансформации системы внешнеторговых платежей и расчетов описаны в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%. 

Фото пресс-службы СТУ

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : международные платежи Внешнеторговые операции валюта расчетов


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