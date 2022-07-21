Аквариумы разной формы и размера

Оптовая продажа аквариумов

Дистрибьютор зоотоваров предоставляет возможность заказать аквариумы оптом. В наличии имеются надежные в эксплуатации искусственные водоемы, в которых можно содержать разные виды рыбок. Оптовый магазин для животных предоставляет возможность приобрести товары по выгодным ценам. Ключевые преимущества такого сотрудничества заключаются в:

большой линейке аквариумов;

услуге быстрой доставки;

профессиональной помощи с выбором.

Купить оптом аквариумы можно без переплат. Аквариумы бывают каркасными и бескаркасными, при их выборе нужно руководствоваться несколькими параметрами:

стоимостью;

размерами;

формой.

Каркасные водоемы славятся своей надежностью, прочностью и долговечностью, одно из их преимуществ заключается в ремонтопригодности. Функцию каркаса выполняет металлический уголок, дно также выполняют из металла. Верхняя часть прикрывается стеклом в целях изоляции от воды.

Бескаркасные модели выполняют из стекла либо оргстекла, которое не меняет состава воды, оно в разы прочнее обычного. Материалы склеиваются специальными составами. Такие аквариумы презентабельно смотрятся, привлекают к себе внимание. В большинстве случаев они стоят дороже каркасных аналогов, но их использование требует осторожности.

Бескаркасные аквариумы размещают исключительно на горизонтальных плоскостях, под их дно подкладывается резиновая прокладка.

Наибольшим спросом пользуются прямоугольные модели. В продаже также имеются фигурные варианты. Помимо практической функции они выполняют еще и декоративную, украшают своим видом помещения.

Вместимость аквариумов составляет 19, 20, 35, 40, 80 л. К оптовым закупкам прибегают розничные магазины. В подобных случаях рекомендуется заказывать несколько моделей разной вместимости – большие и компактные, чтобы покупателям было из чего выбирать.

По форме аквариумы бывают угловыми, панорамными, цилиндрическими.

Отличительная особенность панорамных моделей – увеличенный угол обзора, позволяющий любоваться красивым видом. Обитателей такого водоема видно из любой точки помещения.

Угловые применяются в малогабаритных помещениях, их основание имеет треугольную либо трапециевидную форму, они не занимают много места, стильно смотрятся.

Цилиндрические нуждаются в грамотном размещении – это поможет избежать визуальных искажений. Презентабельные вертикальные аквариумы часто устанавливают в центре помещения на специальной тумбе.

Если говорить о размерах, то малыми считаются водоемы, вмещающие в себя до 25 л жидкости. Их приобретают для содержания неприхотливых рыбок, к примеру, петушков. Одной особи достаточно 500 мл жидкости, а значит, в аквариуме поместится целая стайка. Популярностью пользуются изделия, напоминающие по форме шар или прямоугольник.

К средним причисляют аквариумы вместимостью 25-100 л. В них можно устанавливать оригинальные декорации, содержать стаи рыб с растительностью.

Большие аквариумы вмещают в себя свыше 100 л воды, органично вписываются в домашние интерьеры.

Аквариумы для дома и офиса

Аквариумы приобретают не только для дома, но и для офисов. Изделие должно обладать оптимальной для обслуживания высотой. Внимание нужно обращать и на ширину, обычно она приравнивается к высоте. Подобное соотношение формируют иллюзию глубины. В таких аквариумах создают укрытия для рыб, украшают их растениями.

Есть рыбки, для содержания которых требуется особая разновидность аквариумов. Речь идет о скаляриях и дискусах, обладающих высоким телом. Для них покупают аквариумы-ширмы, в которых высота гораздо больше ширины.

Длина искусственного водоема нередко подгоняется под длину будущих источников света.

Что касается прочности аквариума, то она определяется толщиной стекла, из которого он сделан.

Вместимость водоема должна соответствовать количеству рыб, которое предстоит в нем разводить. На каждого обитателя размером 3-4 см должно приходиться примерно 2 литра жидкости.

Допускается увеличение плотности посадки при наличии круглосуточной водной аэрации. Но всегда нужно помнить о том, что перенаселение водоема негативно влияет на рост рыб.

Начинающим аквариумистам идеально подходят модели вместимостью 50-100 литров. За искусственным водоемом нужно правильно ухаживать, содержать его в чистоте. Для поддержания оптимального состояния экосистемы используют специальное оборудование.

Аквариум способен стать оригинальным украшением дома либо офиса, ведь в нем живут не только рыбки, но и декоративные растения. При правильном подходе к выбору и оформлению он будет исключительно радовать, не доставляя хлопот.