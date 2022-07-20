Какие услуги оказывает медицинский центр «Здравица»?

Медицинский центр «Здравица» – это сеть клиник, в которых оказывают всесторонние медицинские услуги. Они расположены по всему Новосибирску, чтобы жителю любого района было удобно добираться. Время работы: с 08:00 до 21:00 по будням. В выходные рабочий день меньше – с 09:00 до 20:00. Найти расположение всех медицинских центров можно на официальном сайте компании «Здравица» в разделе «Клиники».
В клинике «Здравица» оказывают практически все медицинские услуги. Например, ведет прием:
Есть специалисты, которые работают с детьми. Причем как широкого направления (педиатр), так и узкого (детский кардиолог, стоматолог и так далее). Кроме этого, специалисты «Здравицы» выезжают по вызову на дом. Например, если нет возможности самому добраться до больницы или не удается самостоятельно транспортировать ребенка.
В медицинских центрах «Здравица» можно не только получить консультацию у специалиста, но и сдать анализы, пройти обследование.
|Лабораторная диагностика
|Инструментальная диагностика
|ОАК (общий анализ крови)
|УЗИ (ультразвуковое исследование)
|ОАМ (общий анализ мочи)
|Видеогастроскопия
|Биохимический анализ крови
|Дуоденальное зондирование
|Бактериологические исследования
|Спирография
|Диагностика Covid-19
|ЭЭГ (электроэнцефалография)
|Гормональная диагностика
|ЭКГ (электрокардиограмма) сердца
|ИФА (иммуноферментные анализы)
|ПЦР исследования
|Серологические исследования
|Анализ клеща
|Аллергодиагностика
Инструментальная и лабораторная диагностика осуществляется как для взрослых, так и для детей. Поэтому не придется ехать в другую клинику, если врач назначил пройти обследование. Все можно сделать на месте.
Клиники «Здравица» уже много лет оказывают качественные медицинские услуги населению. И эта работа не прошла незамеченной. К примеру, сеть больниц входит в топ-100 самых крупных и лучших клиник Российской Федерации.
Совсем недавно – в начале 2022 года – Aventica и Центр аналитики Vademecum изучили качество дистанционного обслуживания больниц по всей России. «Здравица» заняла почетное 2 место. Эти два достижения доказывают высокое качество работы клиники и персонала.
Кроме этого, медицинские центры «Здравица» имеют множество преимуществ:
Врачи, работающие в этих больницах, уверены: для пациента лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Поэтому упор делается на профилактику всех заболеваний.
Найти расположение всех медицинских центров «Здравица» можно на официальном сайте в разделе «Клиники». Руководство компании старается сделать медицину более доступной для всего населения. Поэтому периодически открываются новые клиники, чтобы людям не приходилось ехать на другой конец города.
К примеру, в начале 2022 года открылся новый медицинский центр «Здравица» на Родниках. Он находится по адресу: ул. Красный проспект, 323 ЖК «Онега». Клиника работает с утра и до позднего вечера без выходных. Внутри ведут прием специалисты всех актуальных направлений. Там же можно пройти лабораторную и инструментальную диагностику при необходимости.
Если вам необходимо пройти обследование или вы чем-то заболели, приходите в медицинский центр «Здравица»!
Фото предоставлено медицинским центром «Здравица»
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