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Какие услуги оказывает медицинский центр «Здравица»?

  • 20/07/2022, 18:15
медицинский центр Здравица
Медицинский центр "Здравица" - это сеть клиник по всему Новосибирску. Прием ведут специалисты всех направлений. На месте можно пройти лабораторную и инструментальную диагностику.

Медицинский центр «Здравица» – это сеть клиник, в которых оказывают всесторонние медицинские услуги. Они расположены по всему Новосибирску, чтобы жителю любого района было удобно добираться. Время работы: с 08:00 до 21:00 по будням. В выходные рабочий день меньше – с 09:00 до 20:00. Найти расположение всех медицинских центров можно на официальном сайте компании «Здравица» в разделе «Клиники».

Какие услуги оказывает медицинский центр «Здравица»

В клинике «Здравица» оказывают практически все медицинские услуги. Например, ведет прием:

  • специалист общего профиля;
  • гастроэнтеролог;
  • гинеколог;
  • кардиолог;
  • отоларинголог;
  • травматолог-ортопед;
  • стоматолог;
  • уролог;
  • эндокринолог;
  • мануальный терапевт;
  • невролог;
  • офтальмолог.

Есть специалисты, которые работают с детьми. Причем как широкого направления (педиатр), так и узкого (детский кардиолог, стоматолог и так далее). Кроме этого, специалисты «Здравицы» выезжают по вызову на дом. Например, если нет возможности самому добраться до больницы или не удается самостоятельно транспортировать ребенка.

В медицинских центрах «Здравица» можно не только получить консультацию у специалиста, но и сдать анализы, пройти обследование.

Лабораторная диагностика Инструментальная диагностика
ОАК (общий анализ крови) УЗИ (ультразвуковое исследование)
ОАМ (общий анализ мочи) Видеогастроскопия
Биохимический анализ крови Дуоденальное зондирование
Бактериологические исследования Спирография
Диагностика Covid-19 ЭЭГ (электроэнцефалография)
Гормональная диагностика ЭКГ (электрокардиограмма) сердца
ИФА (иммуноферментные анализы)
ПЦР исследования
Серологические исследования
Анализ клеща
Аллергодиагностика

Инструментальная и лабораторная диагностика осуществляется как для взрослых, так и для детей. Поэтому не придется ехать в другую клинику, если врач назначил пройти обследование. Все можно сделать на месте.

Почему стоит обращаться в медицинские центры «Здравица»?

Клиники «Здравица» уже много лет оказывают качественные медицинские услуги населению. И эта работа не прошла незамеченной. К примеру, сеть больниц входит в топ-100 самых крупных и лучших клиник Российской Федерации.

Совсем недавно – в начале 2022 года – Aventica и Центр аналитики Vademecum изучили качество дистанционного обслуживания больниц по всей России. «Здравица» заняла почетное 2 место. Эти два достижения доказывают высокое качество работы клиники и персонала.

Кроме этого, медицинские центры «Здравица» имеют множество преимуществ:

  • большое количество специалистов, в том числе и узких;
  • оказание медицинских услуг как взрослым, так и детям;
  • прием осуществляется по записи – не придется сидеть в очереди;
  • на пациента отводится достаточное количество времени, чтобы решить его проблемы;
  • особое отношение к пациенту – если девушке в положении трудно надеть бахилы, медсестры помогут;
  • клиники располагаются по всему Новосибирску – не нужно ехать на другой конец города;
  • на месте можно не только получить консультацию, но и пройти обследование;
  • оказываем любые медицинские услуги как по ОМС, так и по ДМС.

Врачи, работающие в этих больницах, уверены: для пациента лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Поэтому упор делается на профилактику всех заболеваний.

Клиники сети «Здравица»

Найти расположение всех медицинских центров «Здравица» можно на официальном сайте в разделе «Клиники». Руководство компании старается сделать медицину более доступной для всего населения. Поэтому периодически открываются новые клиники, чтобы людям не приходилось ехать на другой конец города.

К примеру, в начале 2022 года открылся новый медицинский центр «Здравица» на Родниках. Он находится по адресу: ул. Красный проспект, 323 ЖК «Онега». Клиника работает с утра и до позднего вечера без выходных. Внутри ведут прием специалисты всех актуальных направлений. Там же можно пройти лабораторную и инструментальную диагностику при необходимости.

Если вам необходимо пройти обследование или вы чем-то заболели, приходите в медицинский центр «Здравица»!

Фото предоставлено медицинским центром «Здравица»

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