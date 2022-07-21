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Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

  • 21/07/2022, 09:00
медицина офтальмология
Жить с плохим зрением тяжело, неудобно, а теперь еще и очень дорого. По мнению главврача клиники «Эксимер», особенно остро в последние месяцы это ощутили пользователи контактных линз.

Нарушение цепочек поставок и лавинообразное повышение цен на импортные линзы сделали этот способ оптической коррекции практически недоступным для многих людей. Решением может стать исправление зрения при помощи лазерной коррекции, которая делает линзы и очки ненужными аксессуарами и дарит независимость от плохого зрения.

Главный врач офтальмологической клиники «Эксимер»  Иван Лих рассказал, почему отличное зрение теперь стоит дороже, какие существуют способы избавления от близорукости, дальнозоркости, астигматизма и надолго ли хватит ресурсов импортного хирургического оборудования и расходных материалов.

Спрос на отличное зрение растет и цены тоже

— Иван Александрович, вырос ли спрос на лазерную коррекцию зрения в вашей клинике? На ваш взгляд, с чем это связано?

— С марта 2022 года мы наблюдаем рост спроса на лазерную коррекцию зрения  в среднем на 15-20%. Большую долю из этого числа составляют те, кто долгие годы носили контактные линзы. Теперь они зачастую не могут этого сделать из-за перебоев поставок, сложностей с приобретением определенных видов линз и увеличения стоимости изделий в 2-3 раза.

События последних месяцев показали, что внешние факторы могут напрямую повлиять на нашу жизнь, причем в некоторых сферах критическим образом. Если с отсутствием на рынке любимого бренда можно смириться, то жить с плохим зрением, как минимум, очень сложно. И если раньше процедура лазерной коррекции зрения представлялась достаточно дорогостоящей, то теперь ее стоимость сравнима с тратами на приобретение контактных линз или очков в течение полугода-года. Поэтому все чаще пациенты делают выбор в пользу лазерной коррекции как способа раз и навсегда избавиться от неудобств, связанных с близорукостью или астигматизмом.

— Как вы справляетесь с возросшей нагрузкой?

— В клинике «Эксимер» всегда был стабильно высокий поток пациентов, которых  мы никогда не оставляли без качественной медицинской помощи. Сейчас мы внесли определенные изменения в работу клиники, чтобы принимать большее количество пациентов, сохраняя при этом привычно высокое качество диагностики и лечения.

От традиционных до современных методик

— Какие технологии лазерной коррекции применяются сегодня? Чем они различаются и какую стоит выбрать пациенту?

— Суть лазерной коррекции остается неизменной уже не одно десятилетие — воздействовать эксимерным лазером на роговицу, изменяя ее преломляющую силу. С каждым импульсом эксимерный лазер удаляет слой толщиной 0,25 мкм (приблизительно 1/500 часть толщины человеческого волоса). Такая точность позволяет добиваться идеального результата лазерной коррекции зрения и не оказывает воздействия на внутренние ткани.

медицина офтальмология

Методик лазерной коррекции сейчас много, они постоянно совершенствуются. Например, в ходе самой распространенной методики ЛАСИК с помощью специального прибора — микрокератома — формируется поверхностный роговичный лоскут, который впоследствии служит защитной линзой. После воздействия эксимерным лазером роговичный лоскут укладывается на место и надежно фиксируется за счет собственных волокон коллагена. Это обеспечивает комфортный реабилитационный период

Наиболее совершенная методика — Фемто-ЛАСИК,  при которой лоскут формируется не с помощью механического инструмента, а фемтосекундным лазером. Его луч может быть сфокусирован на любой глубине с точностью до нескольких микрон. При этом создается слой микропузырьков, который расслаивает ткани на молекулярном уровне без выделения тепла и воздействия на окружающие ткани. Фемтосекундный лазер располагает множество пузырьков по соседству, создавая точный профиль требуемой конфигурации. Таким образом, происходит не разрезание, а расслаивание тканей. Воздействие на ткани роговицы бесконтактно, а значит, более точно и щадяще. Благодаря этой технологии мы можем проводить коррекцию тем, кому раньше вынуждены были отказывать из-за особенностей строения роговицы: людям с тонкой, плоской, крутой роговицей. Точность и безопасность данной технологии позволили сделать ее основным методом лазерной коррекции зрения. В нашей клинике этим способом выполняются до 90% лазерных коррекций.

Для выполнения лазерной коррекции зрения по методикам персонифицированной коррекции ЛАСИК Custom Vue и Фемто-ЛАСИК Custom Vue  используются данные, полученные с помощью специального диагностического прибора — аберрометра. Эти методики исправления зрения — яркий пример того, как технологии позволяют учитывать малейшие особенности зрительной системы пациента. Как и любой «неидеальной» оптической системе, человеческому глазу свойственны оптические дефекты — аберрации, снижающие качество зрения, искажая изображение. Аберрации проявляются как ореолы вокруг светящихся объектов, двоение изображения, некачественное зрение в условиях пониженной освещенности. Такие искажения могут доставлять серьезный дискомфорт, и обычная лазерная коррекция не в силах их устранить. В этих случаях, а также для тех людей, которые в силу профессии предъявляют повышенные требования к качеству зрения, мы применяем персонализированную коррекцию.

Методики подбираются индивидуально с учетом особенностей зрительной системы каждого пациента и на основе медицинских показаний. Какая из них оптимальна и с помощью какой мы добьемся наилучшего результата — решает врач-офтальмолог на основе данных комплексного обследования. Все применяемые сегодня методики лазерной коррекции позволяют быстро (10-15 минут), точно, прогнозированно и безболезненно исправить зрение, избавить человека от очков и контактных линз.

Хватит ли лазеров на всех?

— Насколько современная техника установлена в российских клиниках? Не возникнет ли трудностей с ее обслуживанием? Надолго ли хватит ресурса действующих лазеров?

— Мы в клинике «Эксимер» работаем на современных лазерных системах американских производителей. У нас нет трудностей с обслуживанием, операции проходят в плановом режиме. Ресурса этих установок хватит на десятки тысяч операций.

Расходные материалы, которые индивидуальны для каждого глаза, есть в наличии — партнеры стабильно продолжают снабжать нас. Нами ведется большая работа по обеспечению бесперебойности поставок, идти на компромисс с качеством мы не готовы ни при каких условиях. В этом году клинике «Эксимер» в Новосибирске исполнилось 24 года. Наработанные связи и репутация надежного партнера позволили нам создать специальные складские программы, благодаря им ограничений по медицинским изделиям и расходным материалам в настоящее время у нас практически нет.

Рост цен на импортные расходные материалы и техническое обслуживание оборудования не могли не отразиться на ценовой политике. Но мы делаем все возможное для сохранения цен на доступном уровне.

Чего боятся пациенты?

— Наверняка встречаются пациенты, которые не решаются на лазерную коррекцию зрения, находясь под воздействием страхов, опасений? С какими из них вам приходилось встречаться? Насколько они оправданны?

— Страхи и опасения присутствуют всегда, когда дело касается хирургического вмешательства. Это нормально. Пациенты часто спрашивают, можно ли рожать до и после лазерной коррекции, можно ли наращивать ресницы после операции, купаться в море. Беспокоятся по поводу того, что не смогут долго работать за компьютером, спрашивают, нет ли боли во время операции. С каждым пациентом мы ведем доверительный диалог, доступно объясняем суть операции и разъясняем, насколько оправданны те или иные опасения.

Например, одно из самых распространенных заблуждений, что нельзя выполнять лазерную коррекцию зрения до рождения ребенка. Оно корнями уходит в те времена, когда исправление зрения проводилось при помощи радиальной кератотомии. В ходе такой операции при помощи скальпеля делались насечки на роговице, которые срастаясь, изменяли ее кривизну и зрение улучшалось. После подобного вмешательства самостоятельное родоразрешение, действительно, было достаточно рискованным, поскольку целостность роговицы могла нарушиться. Современная же лазерная коррекция зрения абсолютно безопасна, ее не проводят в период беременности и лактации только потому, что гормональный фон у женщины в этот период изменен — результат коррекции может быть нестабильным.

Хорошо видеть пациенты начинают в течение двух часов после коррекции. Безусловно, небольшие колебания зрения могут продолжаться некоторое время, но они не помешают обычному образу жизни, и в большинстве случаев в течение недели все процессы зрительных функций нормализуются.

Ограничений ни на физические, ни на зрительные нагрузки после эксимер-лазерной коррекции зрения нет: можно работать за компьютером, читать, смотреть телевизор, водить машину и прочее. На непродолжительный срок врачи рекомендуют не посещать баню, бассейн, женщин просят не пользоваться декоративной косметикой. Наращивать ресницы и ехать на море можно без опасений после того, как пройдет восстановительный период.

Современные методики лазерной коррекции зрения таковы, что для устранения неприятных ощущений во время вмешательства достаточно местной капельной анестезии. Она легко переносится пациентами разного возраста, не оказывает нагрузку на сердце, сосуды и другие органы.

медицина офтальмология

Другие способы забыть про очки и линзы

— В каких случаях пациенту нельзя провести лазерную коррекцию зрения? Есть ли альтернативные способы исправить близорукость, астигматизм, дальнозоркость?

— В большинстве случаев пациенту можно провести лазерную коррекцию  по той или иной методике. Но, безусловно, есть ряд противопоказаний. Это и некоторые системные заболевания, и болезни глаз, и особенности строения зрительной системы, например прогрессирующая близорукость, кератоконус, чрезмерно тонкая роговица, очень высокие степени близорукости, дальнозоркости, астигматизма.

В некоторых случаях у пациентов есть альтернатива. Это имплантация факичных линз, когда мы помещаем внутрь глаза линзу, которая обеспечивает высокое качество зрения. Или рефракционная замена хрусталика, когда природный хрусталик удаляется, а на его место устанавливается искусственный — интраокулярная линза.

— В июле клинике «Эксимер» исполнилось 24 года. Сколько лазерных коррекций вы провели за это время?

— За эти годы мы провели более ста тысяч лазерных коррекций зрения. Приятно осознавать, что столь значительное количество людей обрели способность хорошо видеть с нашей помощью!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Фото предоставлены  ООО «Офтальмологическая клиника «ЭКСИМЕР»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : офтальмалогия медицина Клиника «Эксимер»


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