Александр Аксененко возглавит штаб СР на предстоящих выборах

Секретарем бюро реготделения партии «Справедливая Россия» утвержден депутат заксобрания, избранный в текущий созыв по партийным спискам, Александр Аксененко. Об этом изданию сообщил председатель совета реготделения (тоже депутат заксобрания) Анатолий Кубанов, остающийся во главе новосибирских справедливороссов.

— Мы избрали секретаря бюро, это второй руководящий пост, — говорит Кубанов. — Им стал Александр Аксененко — молодой и талантливый человек. Я сам его убеждал принять это ответственное решение, потому что партийная работа — это люди, конфликты. Но у Александра есть творческий потенциал, морально-этический стержень. Кроме того, он — молодой депутат. Мы понимаем, что надо проводить свежую региональную политику. Губернатор у нас новый, а смены караула в виде смены поколений не готовят. У Александра есть большой потенциал и на выборы мэра сходить, и на выборы губернатора в дальнейшем.

Как рассказал редакции Александр Аксененко, несмотря на то, что до недавнего времени он был беспартийным сторонником партии, предложения занять пост в руководстве реготделением от представителей федерального и областного партийного руководства ему поступали еще полгода назад.

— Партия ищет новые лица, смотрит вперед и хочет своего омоложения с приходом новых молодых людей из разных профессий, не только связанных с политикой, но заинтересованных в развитии нашего региона, — говорит Александр Аксененко.

Другое направление партийной работы, на котором намерен сделать акцент собеседник InfoPro54, — взаимодействие с населением, с избирателями, в первую очередь, смпредставителями социально незащищенных слоев населения.

— Мы постоянно ведем работу по всей области с социально незащищенными слоями населения, организовываем приемы граждан, оказываем им юридическую помощь, — сообщает депутат.

При этом, по словам лидера справедливороссов Анатолия Кубанова, одна из основных задач, которую партия поставит перед новым секретарем — это руководство избирательным штабом на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и депутатов горсовета Новосибирска.

— Прежде всего, это начальник штаба партии, — говорит Кубанов. — Весь груз организационной работы, партийно-кадровой работы, формирование агитационной работы, организация митингов — всем этим он будет заниматься. А я, как кормчий, буду стараться направлять корабль нашей партии к берегам политического успеха.

В то же время, как следует из комментария Александра Аксененко, пока предложение возглавить штаб ему не поступило.

— Если доверят, возглавлю, — говорит собеседник издания. — Думаю, что предстоящий избирательный цикл будет очень насыщенным по части мероприятий, событий. Тактика у нас очень простая — быть ближе к людям, к избирателям, решать их насущные проблемы, будь то юридическая помощь, обеспечение чистой водой, газификация. Вопросов много. Но основное наше направление, повторю, — это ориентированность на решение повседневных задач для наших избирателей.

Что касается состава возможных кандидатов от «Справедливой России» на предстоящих выборах, то уже с января 2020 года в партии планируют начать работу по их привлечению с последующим выдвижением.

— Представители пяти партий уже согласились пойти от нас на выборах в силу того, что у их партий нет юридических мощных служб, чтобы зарегистрироваться, — рассказывает Анатолий Кубанов. — От нас пойдут гражданские активисты, общественники. Четверть списков отдадим людям, не боящимся выступать на митингах, критиковать власть. Будем рады, если у нас окажется известный общественник Виктор Козодой, который представлял партию на выборах мэра Новосибирска, ряд других известных людей, доказавших свою общественную полезность.

Окончательный список, по словам лидера новосибирских справедливороссов, предполагается сформировать в начале мая.

— Скорее всего, будет конструкция, привычная для многих партий, когда первый номер списка — лидер реготделения, второй — начальник штаба, третий — известный, достойный и уважаемый человек, — говорит Кубанов.

Напомним, что выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года.

Фото: пресс-служба заксобрания