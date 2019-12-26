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Истории успеха

Александр Аксененко возглавит штаб СР на предстоящих выборах

А во главе выборного списка, скорее всего, встанет Анатолий Кубанов.
  • 26/12/2019, 22:26
Автор: Евгения Серёгина
Александр Аксененко возглавит штаб СР на предстоящих выборах
«Партия хочет омоложения с приходом новых людей».

Секретарем бюро реготделения партии «Справедливая Россия» утвержден депутат заксобрания, избранный в текущий созыв по партийным спискам, Александр Аксененко. Об этом изданию сообщил председатель совета реготделения (тоже депутат заксобрания) Анатолий Кубанов, остающийся во главе новосибирских справедливороссов.

— Мы избрали секретаря бюро, это второй руководящий пост,  говорит Кубанов.  Им стал Александр Аксененко  молодой и талантливый человек. Я сам его убеждал принять это ответственное решение, потому что партийная работа  это люди, конфликты. Но у Александра есть творческий потенциал, морально-этический стержень. Кроме того, он  молодой депутат. Мы понимаем, что надо проводить свежую региональную политику. Губернатор у нас новый, а смены караула в виде смены поколений не готовят. У Александра есть большой потенциал и на выборы мэра сходить, и на выборы губернатора в дальнейшем.

Как рассказал редакции Александр Аксененко, несмотря на то, что до недавнего времени он был беспартийным сторонником партии, предложения занять пост в руководстве реготделением от представителей федерального и областного партийного руководства ему поступали еще полгода назад.

 Партия ищет новые лица, смотрит вперед и хочет своего омоложения с приходом новых молодых людей из разных профессий, не только связанных с политикой, но заинтересованных в развитии нашего региона,  говорит Александр Аксененко.

Другое направление партийной работы, на котором намерен сделать акцент собеседник InfoPro54, — взаимодействие с населением, с избирателями, в первую очередь, смпредставителями социально незащищенных слоев населения.

 Мы постоянно ведем работу по всей области с социально незащищенными слоями населения, организовываем приемы граждан, оказываем им юридическую помощь,  сообщает депутат.

При этом, по словам лидера справедливороссов Анатолия Кубанова, одна из основных задач, которую партия поставит перед новым секретарем — это руководство избирательным штабом на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и депутатов горсовета Новосибирска.

 Прежде всего, это начальник штаба партии,  говорит Кубанов.  Весь груз организационной работы, партийно-кадровой работы, формирование агитационной работы, организация митингов — всем этим он будет заниматься. А я, как кормчий, буду стараться направлять корабль нашей партии к берегам политического успеха.

В то же время, как следует из комментария Александра Аксененко, пока предложение возглавить штаб ему не поступило.

 Если доверят, возглавлю,  говорит собеседник издания.  Думаю, что предстоящий избирательный цикл будет очень насыщенным по части мероприятий, событий. Тактика у нас очень простая  быть ближе к людям, к избирателям, решать их насущные проблемы, будь то юридическая помощь, обеспечение чистой водой, газификация. Вопросов много. Но основное наше направление, повторю,  это ориентированность на решение повседневных задач для наших избирателей.

Что касается состава возможных кандидатов от «Справедливой России» на предстоящих выборах, то уже с января 2020 года в партии планируют начать работу по их привлечению с последующим выдвижением.

 Представители пяти партий уже согласились пойти от нас на выборах в силу того, что у их партий нет юридических мощных служб, чтобы зарегистрироваться,  рассказывает Анатолий Кубанов.  От нас пойдут гражданские активисты, общественники. Четверть списков отдадим людям, не боящимся выступать на митингах, критиковать власть. Будем рады, если у нас окажется известный общественник Виктор Козодой, который представлял партию на выборах мэра Новосибирска, ряд других известных людей, доказавших свою общественную полезность.

Окончательный список, по словам лидера новосибирских справедливороссов, предполагается сформировать в начале мая.

 Скорее всего, будет конструкция, привычная для многих партий, когда первый номер списка  лидер реготделения, второй  начальник штаба, третий  известный, достойный и уважаемый человек,  говорит Кубанов.

Напомним, что выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года.

Фото: пресс-служба заксобрания

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