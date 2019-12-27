Новогодний хит: потребительские кредиты от 7,5% годовых

Теперь клиенты, получающие заработную плату или пенсию на карту банка, могут оформить потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых*, клиенты, не получающие пенсию на карту банка, а также клиенты с положительной историей в Банке «Левобережный» по ставке от 10,5% годовых**, а новые клиенты по ставке от 12,5% годовых. ***

Сумма кредита до 1 млн рублей, срок – до 5 лет.

Для удобства клиентов Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляет услугу выбора даты платежа по кредиту.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно в режиме онлайн на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 31.12.2019 г.

С полными условиями и сроком действия акции можно ознакомиться на сайте и в офисах.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

* При сумме кредита от 400 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 12,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 7,5% годовых. При сумме от 100 000 до 399 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -14,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 9,5%. При сумме до 99 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 18,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 13,5%. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца.

** При сумме кредита от 400 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 15,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 10,5% годовых. При сумме от 100 000 до 399 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -17,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 12,5%. При сумме до 99 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 20,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 15,5%. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца.

*** При сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 17,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 12,5% годовых. При сумме от 30 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -21,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 16,5%. При сумме до 29 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 22,5% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 17,5%. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца.

Фото: пресс-служба банка