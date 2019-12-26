Главгосэкспертиза повторно изучила проектно-сметную документацию областного перинатального центра

Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса Новосибирской областной клинической больницы и выдал положительные заключения. По итогам реализации проекта в корпусе откроют перинатальный центр Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание будущего перинатального центра будет состоять из четырех блоков разной этажности. На подземном уровне обустроят технические помещения. На остальных этажах разместят родовые боксы, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 48 коек и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 16 коек.

Также здесь оборудуют операционные, отделение патологии беременности на 60 коек и другие медицинские помещения. На третьем этаже первого блока обустроят надземный переход в палатный корпус № 1. Общая площадь здания перинатального центра составит 32 322 м.

Кроме того, в рамках реализации проекта будет построена трансформаторная подстанция площадью 25,6 кв.м и дизельная электростанция для основного и резервного электроснабжения перинатального центра, а также павильон подготовки ГВС общей площадью 26,5 кв. м для централизованного резервного горячего водоснабжения центра.

Напомним, строительство перинатального центра велось в течение 2013 — 2014 годов, за это время по ранее разработанной проектной документации были выполнены фундаменты и каркас здания. Затем строительство было остановлено. Проектной документацией, одобренной Омским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено завершение строительства с учетом фактически выполненных объемов.

Фото: с сайта Главгосэкспертизы России