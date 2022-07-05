Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и депутат Госдумы Александр Аксёненко вместе с коллегами-социалистами призвал народных избранников и Правительство РФ радикально улучшить систему пенсионного обеспечения граждан вместо очередных «косметических» мер.

— Правительство снова делает неуверенные шаги в сторону решения вопроса пенсионного обеспечения граждан, вместо того чтобы перетряхнуть эту систему полностью. И перетряхнуть ее не как в 2019, когда повысили пенсионный возраст, убеждая граждан, что следом повысятся пенсии и нивелируется дефицит бюджета ПФР», — отметил в своём ВК-аккаунте председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко.

По его мнению, с тех пор пенсионеры зажиточнее в реальном измерении не стали, а Пенсионный фонд России продолжает работать неэффективно.

— На прошлой неделе мы в Госдуме заслушивали отчет ПФР за 2021 год. Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России в 2021 году составил 3,53 трлн. рублей и сформировал 38% всех доходов фонда! Собственных средств на обеспечение обязательств перед гражданами им по-прежнему не хватает, — констатировал Аксененко.

Напомним, что сегодня (5 июля) в Госдуме состоится финальное чтение новой правительственной инициативы – о слиянии ПФР и ФСС (фонд социального страхования). — Будет оптимизирован штат, уйдет задвоение функций, дворцы ПФР отойдут на нужды населения. Предрекают даже повышение страховых выплат (в том числе, по уходу за ребенком) вследствие слияния фондов. Но стоит ли на это сильно рассчитывать? Повышение возможно и будет, но точно не за счет слияния. Дефицит бюджета пенсионного фонда такой, что фонду поможет только ликвидация, — уверен новосибирский депутат.

Большинство депутатов-социалистов приняли решение воздержаться от голосования по поводу создания нового социального фонда России, так как, по их словам, давно настаивают на отказе от посреднической идеологии, полной ликвидации ПФР и выплате пенсий гражданам напрямую из бюджета России. Депутаты СРПЗП уверены, что пенсионное обеспечение граждан, их обучение и лечение — это никакие не «услуги», а государственные гарантии, прописанные в Конституции РФ.

Помимо ликвидации посредничества, для спасения пенсионной системы страны от краха, социалисты предложили государству вновь уравнять в пенсионных взносах бедных и сверхбогатых россиян, как это уже было в 90-е годы.

— На прошлой неделе мы внесли в Госдуму законопроект, который в случае его принятия скорректирует Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Согласно ныне действующему порядку, процент отчисления от зарплаты работника в пенсионный фонд составляет 22%. Это для зарплаты в пределах базы. Для тех, у кого доходы сверх базы (т.е. свыше 1 465 000 рублей в год), отчисления составляют 10%. Справедливо? Нет! Мы предлагаем сделать процент отчисления для всех — равным. Раз уж государство не готово к прогрессивной шкале налогообложения (когда богатые платят больше), то что эта регрессия делает в пенсионном страховании (когда бедные платят больше, чем богатые), — рассказал об инициативе справедливороссов Александр Аксёненко.

Новосибирский депутат добавил, что это справедливое решение способно принести казне огромную выгоду:

— По данным банка ВТБ, количество граждан, зарабатывающих больше указанной суммы, составляет 1,3 миллиона человек. Исходя из указанных данных минимальная сумма, которая может быть изыскана в случае принятия предлагаемых законопроектом мер, составляет 234 миллиарда рублей ежегодно, что позволит существенно сократить дефицит ПФР.

По словам Александра Аксененко, предлагаемый социалистами законопроект уже направлен на отзыв в комитет Госдумы по труду и социальной политике, и он обязательно проинформирует своих избирателей о полученном от комитета отзыве.