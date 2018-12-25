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Александр Авсейков назначен главным архитектором Новосибирской области

До сих пор он занимал должность заместителя директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».
  • 25/12/2018, 10:35
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На должность заместителя министра строительства региона – главного архитектора Новосибирской области по итогам открытого конкурса назначен Александр Авсейков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Открытый конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Новосибирской области заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области проводился в два этапа осенью 2018 года.

Александр Авсейков родился в 1958 году г. Улан-Удэ, закончил Иркутский политехнический институт в 1981 году по специальности «архитектура». Общий трудовой стаж – 37 лет: до середины 1990-х гг. работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» (г. Томск), с 1996 по 2007 гг.– главный архитектор г. Томска, с 2007 по 2018 гг. – начальник Управления архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца, с октября по декабрь 2018 г. – заместитель директора ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Постановление правительства региона №390-п об учреждении должности главного архитектора Новосибирской области было принято 11 октября 2017 года в соответствии с п.7 перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета РФ от 17.05.2016 года №Пр-1138ГС. Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона и при этом подчиняться напрямую губернатору.

Отмечается, что в круг должностных полномочий заместителя министра строительства – главного архитектора Новосибирской области входит руководство направлением деятельности министерства строительства Новосибирской области в области архитектуры и градостроительства, принятие мер к урегулированию спорных вопросов в области архитектуры и градостроительства, возникающих между органами управления муниципальных образований и гражданами, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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