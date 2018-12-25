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ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей

  • 25/12/2018, 12:21

Наибольшим спросом пользуются депозиты.

С начала 2018 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ вырос на 16% и достиг 3,6 трлн рублей. Банк обеспечил более 40% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 1,3 п.п. На сегодняшний день она превышает 13%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств за этот год выросла на 600 тысяч человек. Наибольшим спросом пользуются депозиты — на них приходится более 70% всего портфеля банка. На накопительных и текущих счетах хранится треть всех сбережений.

В сегменте премиального обслуживания клиенты проявляют повышенный интерес к инвестиционным продуктам. С начала года спрос на них вырос почти в два раза. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 400 млрд рублей.

— В этом году мы отмечаем высокую активность клиентов на рынке привлечения средств. Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. Наибольшим спросом пользуется сезонный промо-вклад «Максимум», условия по которому являются одними из лучших на рынке, — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ПАО «Банк ВТБ».

На данный момент максимальная доходность  по промо-вкладу «Максимум» составляет 8% годовых. Оформить продукт можно в любом отделении банка или в интернет- и мобильном приложении.

Фото: пресс-служба банка

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