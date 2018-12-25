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«Ростелеком» в Новосибирске организовал ликбез по безопасной работе в интернете

  • 25/12/2018, 10:32

Тематические встречи прошли в средней общеобразовательной школе №45.

ПАО «Ростелеком» в Новосибирске провел для четвероклассников уроки кибербезопасности. Школьники познакомились с основными правилами, которые оградят их от сетевых угроз и сделают работу в интернете полезной, сообщили в пресс-службе компании.

Тематические встречи прошли в средней общеобразовательной школе №45 в Новосибирске. Около 60 детей приняли участие в интерактивном классном часе.

Ребята поделились накопленным опытом: рассказали о том, сколько времени проводят в сети и для чего используют интернет-ресурсы. Большинство четвероклассников посещают электронные библиотеки и читают энциклопедии для подготовки к урокам, для поиска дополнительной информации. Также ученики смотрят фильмы и слушают музыку, совершают вместе с родителями онлайн-покупки.

Специалисты «Ростелекома» познакомили школьников с правилами работы во всемирной сети и провели конкурсные задания на закрепление материала. Четыре команды решали ребусы, разбирали кейсы из реальной жизни и прорабатывали различные модели опасных ситуаций, которые могут возникнуть среди пользователей интернета.

— Учить детей правилам безопасности в интернете необходимо с самого раннего возраста. Как полноправные участники цифрового мира, они должны знать о сетевых угрозах, которые могут нанести моральный и финансовый ущерб всей семье, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Участников тематических классных часов проинформировали о различных видах интернет-угроз и способах защиты от них. Оператор цифровых услуг и сервисов предоставляет своим пользователям подписки на ESET NOD32 Parental Control, а также Kaspersky Safe Kids. Эти продукты позволят родителям быть уверенным в том, что дети при использовании сетевых ресурсов находятся в безопасности. Приложения ESET и Kaspersky на устройстве ребенка позволяют контролировать его онлайн-активность, отслеживать уровень заряда батареи смартфона, получать еженедельные отчеты и советы профессионального психолога относительно действий маленького пользователя в социальных сетях.

— Учителей очень сильно беспокоит тема безопасности в интернете, поэтому мы целенаправленно сотрудничаем с «Ростелеком». В школах постоянно проходят тестирования, ведь все дети, почти без исключения, уже зарегистрированы в социальных сетях. Мы всегда просим, чтобы родители со своей стороны тоже контролировали их действия, устанавливали ребятам антивирусные программы и объясняли, как действовать в сложных ситуациях, — рассказала учитель младших классов СОШ № 45 Ольга Колесникова.

 Фото: пресс-служба компании

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