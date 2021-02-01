Александр Карелин будет курировать сентябрьские выборы в Новосибирской области от «Единой России»

Президиум генерального совета «Единой России» утвердил уполномоченных партии на избирательных кампаниях цикла «Единый день голосования-2021», сообщили в пресс-службе партии. В их числе действующие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство партии и центрального исполкома «Единой России». Отмечается, что все они имеют опыт ведения избирательных кампаний.

При этом, в зоне ответственности уполномоченных станут не только выборы в Госдуму.

— Они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления. Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним, — пояснил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он добавил, что уполномоченные примут участие в разработке и реализации выборных стратегий, будут нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать «чистоту» кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства.

В число уполномоченных вошли: секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (курирует Санкт-Петербург); заместители секретаря Генсовета партии Владимир Васильев (Тверская область) и Сергей Перминов (Владимирская, Ивановская и Ленинградская области); руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов (Брянская и Смоленская области); первый замруководителя фракции Виктор Селиверстов (Москва и Московская область); секретарь Иркутского реготделения партии, депутат Госдумы Сергей Сокол (Иркутская область, Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва); руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Курганская область); депутаты Госдумы Максим Иванов (Свердловская область) и Виктор Пинский (Чукотский автономный округ, Магаданская, Сахалинская, Амурская и Еврейская автономная области, Приморский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия); член Президиума Генсовета партии, сенатор Александр Карелин (Новосибирская область).

В Единый день голосования, 19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в 56 субъектах РФ пройдут выборы регионального и местного уровней: в 11 регионах в этот день будут выбирать высших должностных лиц, а новые составы заксобраний определятся в 39 регионах. Ещё в 11 субъектах РФ местные жители проголосуют за кандидатов в столичные парламенты. Кроме того, 19 сентября пройдет 14 выборов в органы местного самоуправления, по их итогам будет распределено почти 22,5 тысячи мандатов.