В Новосибирском областном перинатальном центре на свет появился первый ребёнок

Областной перинатальный центр начал работать с 1 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первым малышом, появившимся здесь на свет, стала девочка весом 4 кг 220 грамм и ростом 53 сантиметра. Она родилась в 10.30. Малышку назвали Виктория.

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году. В 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. Работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки» в 2018 году.

Новый перинатальный центр рассчитан до 6 тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи.