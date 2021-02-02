Вебинар ««AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Екатерина Филенко, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия.

На вебинаре обсудим следующие основные темы:

Как выйти на маркетплейс?

Самые перспективые категории товаров на локальном маркетплейсе

Как увеличить продажи?

Варианты логистики на AliExpress

Какие расходы несет продавец и на чем можно сэкономить

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ (ПАО) позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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