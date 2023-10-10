Александр Лукашенко предложил Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение

Александр Лукашенко предложил Новосибирской области объединить усилия в инновационных сферах.

— К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учётом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие, – предложил глава Республики Беларусь.

Он подчеркнул: в основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика.

— Направлений для взаимовыгодного сотрудничества предостаточно. У нас есть возможности помочь Новосибирской области с обновлением парка пассажирского транспорта, другой техники – хорошим примером производственной кооперации служит модернизация трамваев на мощностях «БелКоммунМаша». А поскольку Новосибирск является административным центром Сибири, проект можно и нужно масштабировать с учётом потребностей других регионов России – уверен лидер Беларуси.

Страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России.

— Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо чётко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Россией, – уточнил Александр Лукашенко.

Один из таких центров будет расположен в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость региона.

— Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всём Сибирском регионе, – сказал президент.

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность в очередной раз посетить Республику Беларусь.