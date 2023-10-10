Мэрия Новосибирска со второй попытки определила поставщиков дорожной спецтехники

Со второй попытки состоялись два аукциона на поставку дорожной спецтехники в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, оба контракта заключены за начальную стоимость с единственными участниками.

Так, контракт на поставку двух ковшовых погрузчиков и автогрейдера заключен с ООО «Западно-Сибирским региональным центром «Стройдормашсервис». Начальная цена контракта по нему составляла 36,730 млн рублей. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся, так как единственная заявка была признана несоответствующей требованиям.

Поставщиком трех автосамосвалов станет ООО «СИМ-АВТО» (г. Москва). Компания также стала единственным участником аукциона и контракт в ней заключен на сумму 19,650 млн рублей (начальная цена контракта).

По данным Seldon Basis, ООО «Запсибстройдормашсервис» образовано в 1995 году в Новосибирске. Уставной капитал компании —70,5 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. Единственным учредителем и руководителем организации является Александр Карлов. Выручка компании в 2022 году — 236,4 млн рублей (в 2021 году — 179,1 млн рублей), чистая прибыль — 17,6 млн рублей (в 2021 году — 5 млн рублей). В активе компании 174 госконтракта на общую сумму 595 млн рублей в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» (основной заказчик).

ООО «СИМ-АВТО» образовано в феврале 2012 года в г. Москва. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Торговля прочими автотранспортными средствами. Учредителем компании является Сергей Дукин, генеральным директором — Иван Цветков. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 185,3 млн руб (в 2021 году — 49,3 млн рублей), чистая прибыль — 1,8 млн рублей (в 2021 году — 259 тысяч рублей). В активе компании 178 контрактов на общую сумму 1,4 млрд рублей в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c Управление дорог и транспорта Липецкой области (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска определила поставщика дорожной техники лишь по одному из трех аукционов.