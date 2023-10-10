В топ рейтинга самых тревожных городов России вошел Новосибирск

Новосибирск занял 9 место в рейтинге «самых тревожных» регионов России. Об этом сообщает Budu.

В исследовании принимали участи 1216 россиян из разных регионов.

―Чаще всего новосибирцев из ментального равновесия выбивает работа (57%), новостная сводка (43%) и нехватка времени на хобби (29%). Позитив новосибирцы ищут в общении с друзьями (57%) и семьей (43%), прогулках на природе и интересных увлечениях (по 43%), ― говорится в сообщении.

Новосибирцы оценивают свое ментально состояние в среднем на 5.2 (по шкале от 1 до 10), а эмоциональное напряжение на 5.1.

Также 57% новосибирцев наблюдают у себя тревогу, 29% – эмоциональное выгорание, а еще 43% регулярно испытывают стресс.

Ранее редакция сообщала о том, что в топ лучших российских городов для бизнеса вошел Новосибирск.