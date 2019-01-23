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Александр Сурин назначен президентом — председателем правления «Запсибкомбанка»

  • 23/01/2019, 13:25
Он будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат.

С 23 января президентом — председателем правления «Запсибкомбанка» назначен Александр Сурин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации. Занимавший ранее эту должность Дмитрий Горицкий стал членом совета директоров, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Александр Сурин родился в 1962 г. в Москве. Окончил факультет технологии машиностроения Московского высшего технического училища им. Баумана, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Проходил обучение в Германской академии менеджмента Нижней Саксонии по специализации «менеджмент».

Карьеру в банковской сфере начал в 1994 г. В 2011 г. был назначен управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 г. работает в Группе ВТБ.

В должности президента-председателя правления «Запсибкомбанка» Александр Сурин будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат. Стратегия дальнейшего развития будет предполагать укрепление позиций объединенного банка на рынке Урала.

Ранее ВТБ закрыл сделку по приобретению более 70% акций «Запсибкомбанка». Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. Завершение интеграции планируется  в 2020 г., когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ. Команда «Запсибкомбанка», обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ.

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