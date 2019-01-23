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В 2018 году сибиряки купили смартфонов на сумму 52 млрд рублей

Сибирские потребители отдавали предпочтение смартфонам китайских брендов.
  • 23/01/2019, 14:08
huawei

В 2018 году сибиряки купили 3,7 млн смартфонов на сумму 52 млрд рублей. Рынок показал рост год к году в штуках на 2%, а в деньгах — на 19%, сообщили в пресс-службе объединенной компании Связной | Евросеть.

Отмечается, что чаще всего в 2018 году сибирские покупатели отдавали предпочтение смартфонам Huawei/Honor – их доля в штуках по итогам года составила 29%, гаджеты Samsung составили 23% от общего количества, еще 10% покупок смартфонов в Сибири пришлось на Apple iPhone. В пятерку лидеров в штуках по итогам 2018 года также попали китайские бренды Xiaomi и BQ-Mobile с долями 5% и 4% соответственно. В переводе на рубли наибольший вес имели Apple и Huawei/Honor – на каждый из этих брендов пришлось по 27,3% обсовокупного объема продаж в деньгах, доля Samsung по итогам 2018 года составила 26,5%, четвертым с долей 4% стал Xiaomi, на пятом месте – Nokia, занявшая 2% сибирского рынка смартфонов в деньгах.

— В 2018 году смартфоны китайских брендов совершили настоящий прорыв на российском и мировом рынке. Они имеют привлекательное соотношение цена/качество и широкую представленность во всех ценовых сегментах, что и стало драйвером роста продаж. Другой ключевой тренд – рост влияния технологий на покупательские предпочтения. Гаджетов, использующих инновационные возможности искусственного интеллекта, стало гораздо больше. И есть все основания прогнозировать развитие этой тенденции в дальнейшем, — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Фото: pixabay.com, автор- hawkHD

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