Генеральный директор Новосибирской продовольственной корпорации, председатель Общественного совета министерства сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков войдет в список «Справедливой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

— В сельском хозяйстве формализм неприемлем. Однако мне часто приходится, буквально, заставлять чиновников выполнять свои обязанности, работать не ради красивых цифр, а на пользу сельхозпроизводителей области. Пока среди власти присутствует безразличие, изменить ситуацию в сельских территориях, добиться развития просто невозможно. Необходимо менять сложившуюся систему. И сегодня, я убеждён, в депутатском корпусе должно быть как можно больше людей, которые с одной стороны знают изнутри сельскую жизнь, а с другой — механизмы принятия решений органами государственной власти. Депутат, представляющий сельские территории, должен не бояться говорить правду о положении дел на селе, — рассказал Александр Тепляков.

Он отметил, что ему близок проект партии «Человек против системы».

Напомним, 21 мая Анатолий Кубанов и Александр Аксененко представили новый проект «Справедливой России» «Человек против системы». Это онлайн-платформа, которая объединила кадровый конкурс партии перед Единым днем голосования и общественную площадку для всех жителей Новосибирска и области. Отмечается, что на данный момент заявки на участие в проекте подали около 100 человек. Финалисты проекта смогут участвовать в выборах без сбора подписей. Регистрация участников продлится до 21 июня. Перед размещением на сайте все профили проходят премодерацию.

Фото: Юлия Данилова