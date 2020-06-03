В период пандемии новосибирцы оформили свыше 21,5 тысяч прав на недвижимость

Коронавирус не мешает новосибирцам регистрировать свои права на жилье. Документы на регистрацию можно сдать в офисах МФЦ по предварительной записи или в электронном виде, воспользовавшись сервисами Росреестра, сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что за апрель-май текущего года зарегистрировано свыше 21,5 тысяч прав на жилье, почти 12 тыс. из них – по договорам купли–продажи. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года покупать квартиры стали реже, но не на много, всего лишь на 5%.

При этом в период пандемии новосибирцы стали чаще использовать кредитные средства для приобретения жилья по договору купли-продажи, их доля составила 30% от общего количества зарегистрированных прав на жилье по указанным договорам (в апреле-мае 2019 года — 25% заявителей зарегистрировали свои права на основании договора купли-продажи с привлечением кредитных средств).

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