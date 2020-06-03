Голосование за Конституцию адаптируют к пандемии

При голосовании за изменения в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля, будет использован механизм мобильного избирателя. То есть граждане могут проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо, отметив, что порядок проведения общероссийского голосования утвержден Центральной избирательной комиссией. Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно с 5 по 21 июня в территориальные избирательные комиссии, а также через МФЦ, сайт госуслуг.

— С 25 июня, по решению ЦИК, начнется голосование до дня голосования. Цель —максимально обеспечить избирателям возможность безопасно проголосовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — подчеркнула Благо.

В это время также могут проголосовать те граждане, кто 1 июля будет отсутствовать по месту нахождения и жительства, либо жители населенных пунктов, где нет избирательных участков. В регионе около 450 таких административных единиц, где проживают до 100 человек. Не исключено, что в части таких населенных пунктов будет организовано выездное голосование, чтобы граждане не использовали общественный транспорт, добираясь до стационарных участков.

Чтобы минимизировать время нахождения избирателей в помещениях для голосования, в этот раз в списки сразу внесут паспортные данные граждан. То есть при голосовании будет проводиться сверка информации и выдача бюллетеня под роспись. К тем, кто не может прийти на участок, представители избиркомов, как и на обычных выборах, будут приходить на дом.

— Для каждого гражданина приготовлен индивидуальный пакет с бюллетенем, средствами защиты и ручкой. Все будет организовано в соответствии с соблюдением мер безопасности, — заверяет Ольга Благо. — Ящиков для голосования вне участка у нас не так много, поэтому сейчас мы закупаем сейф-пакеты, куда поместим и запечатаем бюллетени.

Облизбирком готов организовать голосование во дворах, если много жителей большого дома не захотят идти на избирательные участки, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией.

Кстати, информкомпанию облизбирком планирует также проводить только дистанционно: через СМИ, интернет, наружную рекламу, без печатной продукции, которую ранее активно раскладывали гражданам в почтовые ящики.

Наблюдателей за процессом голосования сейчас готовит Общественная палата Новосибирской области. Она принимает обращения от граждан, которые хотят выступить в этой роли, а также от общественных организаций и политических партий.

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