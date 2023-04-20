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Александр Усс получил приглашение о переходе на федеральный уровень

  • 20/04/2023, 21:16
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Губернатор Красноярского края Александр Усс получил приглашение о переходе на федеральный уровень
После встречи с президентом России.

— На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края, — сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале. — Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России.

Сегодня РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщало, что Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку. По данным издания губернатор может занять должность сенатора Законодательного собрания Красноярского края.

Александр Усс был избран губернатором Красноярского края в 2018 году. На выборах он набрал 60,2% голосов. Срок его полномочий на посту главы регионе истекает в 2023 году.

Фото из официального телеграм-канала Александра Усса

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Красноярский край

Теги : губернатор Красноярского края Владимир Путин Александр Усс


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