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«Газпром газомоторное топливо» вложит в развитие сетей в Новосибирске 1,7 млрд рублей

  • 20/04/2023, 17:51
Автор:
Инвестиционный проект «Газпром газомоторное топливо»
До конца 2026 года компания планирует построить в области минимум 8 газозаправочных станций.

— На территории округа в настоящее время создана сеть из 27 АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо», а также 13 станций сторонних операторов. В этом году мы планируем ввести 4 объекта: в Новосибирске, Искитиме, Новокузнецке и Омске, — сообщил на заседании совета по инвестициям Новосибирской области заместитель директора Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Данилов.

По его словам, по итогам 2022 года Новосибирская область заняла лидирующие позиции по объемам реализации газомоторного топлива в округе – 30% от общего объема реализации. Именно поэтому компания планирует развивать в регионе масштабный инвестиционный проект.

— До конца 2026 года мы планируем построить на территории области 8 АГНКС. 6 из них в Новосибирске, 1 в Искитиме и 1 в Болотном. Инвестиции в строительство составят 1,7 млрд рублей, — отметил Денис Данилов. — На этом развитие сети АГНКС в регионе не заканчивается. Наша стратегия предусматривает дальнейшее развитие заправочных структур при соблюдении баланса роста парка техники, которая использует газ.

Сейчас существующая сеть компании загружена на 30%. При загрузке от 50% компания готова рассматривать вопрос о более активном развитии.

Замгубернатора Сергей Семка отметил, что область готовит заявку на участие в федеральной программе по переводу автомобилей на использование газомоторного топлива. Кроме того, с 2024 года открывается прием заявок на финансирование по компенсации затрат на строительство АГНКС и регион тоже заявил о желании участвовать в этой программе.

Стоит отметить, что на инвестсовет компания вышла с проектом строительства только одной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на территории города Болотное ООО «Газпром газомоторное топливо». Анонсированная стоимость станции- 297 млн рублей, планируется создать 11 рабочих мест со средней зарплатой 76 тыс рублей. Ее планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году. Выход на проектную мощность – 2026 год. Налоговые отчисления в бюджет – 74,6 млн рублей.

В правительстве рекомендовали представить на инвестсовет сразу весь проект для получения льгот в рамках масштабного инвестпроекта. В разбивке отдельных станций предоставление льгот по МИП в Новосибирске будет невозможно, так как пороговая сумма инвестпроекта, претендующего на МИП в городе, составляет от 500 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских домах сжиженный газ заменят природным.

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Рубрики : Бизнес Транспорт Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : инвестиционный проект Новосибирск Газпром газомоторное топливо


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