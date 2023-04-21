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Долгострои ГК «Дискус» на «Плющихинском» тоже запустили в эксплуатацию

  • 21/04/2023, 09:20
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Долгострои ГК «Дискус» на «Плющихинском» тоже запустили в эксплуатацию
За несколько дней прокуратура решила вопрос с вводом новостроек жители которых сидели без документов несколько лет.

При надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и правоохранительных органов мэрией города 20 апреля 2023 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 20 жилых домов в микрорайоне «Плющихинский» (2 467 квартир). Все дома в введены в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Всего за период с 18 по 20 апреля при надзорном сопровождении органов прокуратуры мэрия города ввела в эксплуатацию 53 объекта жилищного строительства, расположенных в микрорайоне «Просторный» и «Плющихинский». Восстановлены жилищные права свыше 6 тысяч граждан, — уточняется в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Госстроэкспертиза разрешила ввести в эксплуатацию 33 дома ГК «Дискус» в жилмассиве «Просторный».

Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»

Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»

18 апреля на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак говорил, что вопрос с долгостроями будет решен максимально оперативно, но сроки не называл. Предположить, что это будет настолько оперативно было невозможно. С учетом того, сколько лет жители домов добивались регистрации своих прав на купленные квартиры.

Как отмечал на пресс-конференции Сивак, сейчас суд и правоохранительные органы будут разбираться с чем была связана такая задержка, кто виноват и что делать.

Что касается жителей домов на «Плющихинском» и «Просторном» жилмассивах, то для них сейчас на первое место выходит вопрос с благоустройством территории рядом с построенными домами.

В начале 2023 года в мэрии сообщали, что ГК «Дискус» возводит более 100 домов.

 

Ранее сообщалось, что собственника ГК «Дискус» не стали брать под стражу, чтобы он мог завершить строительство домов.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Сивак обманутые дольщики новостройки Новосибирска долгострои ГК Дискус


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