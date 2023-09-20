Алексей Крутовский стал новым начальником УГМС

Информация о смене руководства появилась на сайте управления. Официально Алексей Крутовский занял должность еще 4 сентября, пояснили изданию VN.ru в самом УГМС.

Отмечается, что на этом посту он сменил Александра Люцигера, который возглавлял Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с января 2021 года. В настоящее время Люцигер вернулся в алтайский гидрометцентр, который он возглавлял с 2010 года.

Что касается Крутовского, он приехал в столицу Сибири из Рязани, где возглавлял местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Росгидромета, синоптик с 18-летним стажем Алексей Крутовский родом из Томской области, там он также занимал пост начальника регионального ЦГМС.

Западно-Сибирское УГМС составляет прогнозы погоды для пяти регионов Сибири — Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай и Алтайского края.