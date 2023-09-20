На четвертом мосту в Новосибирске укладывают литой асфальт

На стройке четвертого моста через Обь рабочие приступили к устройству дорожной одежды на пролётах моста вантового участка протяжённостью 380. На текущий момент эта работа выполнена на 25% в пролёте 13-14 под 114-метровым пилоном на правом берегу, сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Литой асфальтобетон применяется на мостовых переходах для обеспечения долговечности дорожного покрытия. Благодаря специальному процессу укладки, при котором асфальт нагревается и разливается на дорожную поверхность, создаётся крепкое сцепление с основанием дороги и ровное покрытие, способное выдерживать интенсивное движение транспорта и экстремальные погодные условия. Такое покрытие служит гораздо дольше обычного асфальта, что снижает необходимость в регулярном ремонте, —уточнили в компании.

Группа «ВИС» продолжает работы на всех объектах транспортной инфраструктуры мостовой концессии. В работе два тоннельных путепровода, пункт взимания платы, четыре надземных пешеходных перехода и около десятка съездов левобережной развязки. Эстакада основного хода на левом берегу построена на 84%, а общая строительная готовность объектов на левом берегу Оби оценивается в 75%. Всего на стройплощадке задействовано около 1400 человек и 194 единицы спецтехники.

Ранее редакция рассказывала о ходе строительства новых поликлиник в Новосибирске.