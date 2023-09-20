Концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» отменен в Новосибирске

Запланированный на 21 сентября концерт оркестра CAGMO с композициями группы Rammstein в Новосибирске отменили. Об этом сообщила Сибирская правозащитная группа «Радетель».

— Победа! Концерт симфонического оркестра по произведениям группы Rammstein отменён. В первую очередь, благодарны всем, кто не прошёл мимо, поддержал нас личным обращениями мэру города, комментариями, благодарны дружественным каналам за поддержку, благодарны муниципальным властям, органам прокуратуры и всем должностным лицам, кто стоит за этим решением, — говорится в сообщении.

Возврат средств за билеты будет производится по месту приобретения. С сайта Дома ученых уже исчезла афиша мероприятия.

Напомним, что сибирская правозащитная группа «Радетель» требовала запретить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Группа отправила обращение к мэру Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса.