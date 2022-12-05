Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию в Яндекс

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

— Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди, — написал Кудрин в Telegram-канале.

30 ноября Совет Федерации утвердил отставку Кудрина с поста председателя Счетной палаты. Об этом Совет Федерации попросил президент в соответствии с обновленной Конституцией. При этом изменения в соответствующий федеральный закон, по которому увольнять главу Счетной палаты должна Госдума, так и не внесли.

Алексей Кудрин с 2014 года по 2018 год занимал должность председателя наблюдательного совета в ПАО «Московская Биржа». С 2013 года по 2018 год — глава комитета по стратегии наблюдательного совета ПАО «Сбербанк». С апреля 2016 года по 19 ноября 2018 года был председателем совета Центра стратегических разработок. С 18 мая 2018 года — председатель Счётной палаты Российской Федерации. А по итогам 2020 года вошёл в Топ-100 ведущих политиков России, занимал 32 место.