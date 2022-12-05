В России начала работать военно-полевая почта

По сообщению начальника управления Андрея Прикни, каждая войсковая часть, принимающая участи в СВО, будет прикреплена к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС), пишет Фонтанка. Семьи военнослужащих могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России», а дальше все сделает ФСП.

Андрей Прикня отметил, что номер части родственники смогут узнать от самих бойцов или в военкомате, через который они были призваны.

Корреспонденты издания, в свою очередь, попытались направить посылку одному из военнослужащих, призванных из Петербурга. Однако эксперимент с треском провалился – военные почтальоны не стали забирать ее из отделения «Почта Россия», посылка вернулась. Разрешить ситуацию удалось только с помощью дежурного офицера в центральном аппарате ФПС. Посылу отправили еще раз и на этот раз военная почта включилась в работу и забрала посылку.

Система военно-полевой почты рассчитана на военное время, а поскольку «сейчас войны нет», она не работала, попытался объяснить причину возникшей ситуации офицер ФПС.

Ранее редакция сообщала, что «Почта России» доставляет посылки с товарами, заказанными на европейских сайтах.

Фото: pixabay.com — Pezibear