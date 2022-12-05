ЕС согласует девятый пакет антироссийских санкций

Рассматриваются дополнительные ограничения в отношении сферы технологий, финансов и медиа, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Собеседники издания практически уверены, что согласовать новые меры получится «относительно быстро», вероятно до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС изо всех сил трудится над очередным пакетом рестрикций в отношении России, чтобы ослабить ее экономику, и не остановится, пока Украина не одержит победу.

Отмечается, что с февраля текущего года ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, что явилось реакцией на специальную военную операцию, проводимую РФ на территории Украины. Последний пакет санкций был утвержден в начале октября.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года в Украине, с 24 февраля.

21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация, что спровоцировало введение новых санкций против РФ.

Ранее редакция сообщала, что Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских официальных лиц за поддержку частичной мобилизации. Им запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета и активы на территории королевства, в случае их наличия, будут заморожены.

Фото: pixabay.com — Dusan_Cvetanovic