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Альфа-Банк открыл обновленное отделение в Новосибирске

  • 27/03/2019, 15:42
В Новосибирске по адресу проспект Карла Маркса д.55 после ремонта начал работу офис нового формата АО «Альфа-Банк».

Альфа-Банк открыл обновленное отделение в НовосибирскеДизайн обновленного офиса выдержан в концепции банковских отделений нового формата, для которых характерна насыщенная современными технологиями розничного банковского обслуживания клиентская зона.

В отделении действует электронная система управлению очередью, оборудованы удобные зоны ожидания. Клиентам доступна круглосуточная зона самообслуживания, выход в интернет через wi-fi. Простая и понятная система навигации позволяет легко и быстро ориентироваться в отделении. Для удобства клиентов с ограниченными возможностями офис банка оборудован въездным пандусом.

— Обновленный офис расположен в оживленном районе Новосибирска, где сосредоточено большое количество торговых, офисных центров и жилых кварталов с удобной транспортной развязкой, — говорит Андрей Фишер, региональный управляющий филиалом «Новосибирский». —  Это позволит нашим клиентам пользоваться качественными банковскими услугами в непосредственной близости от места жительства или работы.

В отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.  Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам.

Компаниям и предпринимателям банк предлагает открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, клиентам доступны и востребованные нефинансовые сервисы такие, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета.

Клиентские менеджеры помогут подключить мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл», мобильный эквайринг «Альфа-Pay», проконсультируют по программам кредитования, лизинга и банковским гарантиям.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Юридические лица могут воспользоваться услугами банка с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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