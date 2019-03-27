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Новосибирские хирурги первыми в России имплантировали безэлектродный кардиостимулятор

Устройство весит менее двух граммов, а его установка менее травматична для пациента и позволяет сократить риск инфекционных осложнений.
  • 27/03/2019, 14:16
безэлектродный кардиостимулятор

Аппарат нового поколения специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина имплантировали первым двум пациентам с нарушением проводимости сердца. Всего на первом этапе планируется провести 10 подобных операций, сообщили в пресс-службе клиники.

В отличие от общепринятой имплантации электродного кардиостимулятора, требующей хирургического разреза (устройство имплантируют под кожу передней грудной стенки) и подведения электродов в полости сердца, имплантация безэлектродного кардиостимулятора осуществляется через бедренную вену с помощью специальной системы доставки и закрепляется на стенке правого желудочка сердца гибкими зубцами с последующим удалением системы доставки.

безэлектродный кардиостимулятор

— Отсутствие необходимости создания «кармана» для кардиостимулятора позволяет избежать риск инфекционных осложнений со стороны операционный раны. Также безэлектродное устройство помогает минимизировать ряд осложнений, отмечаемых в отдаленные сроки после имплантации стандартных кардиостимуляторов, в частности клапанную патологию и тромбоэмболию, связанные с установкой электродов в полостях сердца. Инновационное устройство не является противопоказанием к магнитно-резонансной томографии и рассчитано на 10-12 лет автономной работы, — комментирует главный научный сотрудник центра интервенционной кардиологии Александр Романов.

Центр Мешалкина стал первым в России медицинским учреждением, где проведена имплантация кардиостимуляторов нового поколения.

Фото: предоставлены пресс-службой ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

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