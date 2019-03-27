Под строительство «СКИФ» утвержден участок земли в Кольцово 243,7 кв.м

Перспективы развития Новосибирского научного центра и реализации проекта «Академгородок 2.0» были рассмотрены в Технопарке 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун сообщил, что Минобрнауки России согласовало предоставление на праве постоянного (бессрочного) пользования Институтом катализа СО РАН земельного участка общей площадью 243,7 тысяч кв. м под строительство центра коллективного пользования «СКИФ». Участок расположен в наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов – синхротрон) является одним из флагманских научных проектов программы «Академгородок 2.0». Его создание и начало реализации исследовательской программы предусмотрено национальным проектом «Наука», объем финансирования работ – около 37 млрд рублей, что составляет почти 10 % средств федерального бюджета национального проекта на 2019-2024 гг. В настоящее время сформирован научно-координационный совет ЦКП «СКИФ», на базе Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН создан проектный офис.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области