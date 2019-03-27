Под строительство «СКИФ» утвержден участок земли в Кольцово 243,7 кв.м

Перспективы развития Новосибирского научного центра и реализации проекта «Академгородок 2.0» были рассмотрены в Технопарке 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун сообщил, что Минобрнауки России согласовало предоставление на праве постоянного (бессрочного) пользования Институтом катализа СО РАН земельного участка общей площадью 243,7 тысяч кв. м под строительство центра коллективного пользования «СКИФ». Участок расположен в наукограде Кольцово.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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