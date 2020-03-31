Альфа-Банк открыл обновленное отделение в рабочем поселке Линево

Клиентам доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц: можно оформить вклад и банковские карты, получить кредит и консультацию специалистов по любым финансовым вопросам. Кроме этого, в новом офисе есть зона 24/7 с круглосуточным доступом к банкоматам и wi-fi.

— Альфа-Банк в Линево работает с 2013 года и отделение уже перестало подходить под новые стандарты банка. Поэтому мы приняли решение открыть офис нового формата в городе. На первом этапе офис будет обслуживать клиентов-физических лиц, но основной ориентир, будет сделан на крупные градообразующие предприятия рабочего поселка, с которыми банк давно сотрудничает, — прокомментировал региональный управляющий филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Андрей Фишер.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

Фото предоставлено пресс-службой банка