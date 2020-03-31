В Новосибирской области пособие по безработице можно оформить онлайн

Министерством труда и социального развития Новосибирской области принят временный порядок работы центров занятости, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Меры приняты в связи с проводимой работой по противодействую распространения коронавирусной инфекции. Для регистрации предоставлена возможность направить в центр занятости по электронной почте, мобильной связи или через личный кабинет на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области заявление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы. К заявлению необходимо приложить фотографии необходимых документов: паспорта или документа, его заменяющего, а также индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (если установлена инвалидность).

Регистрация и перерегистрация граждан в качестве безработных также будет проходить с применением дистанционных форм.

В случае необходимости граждане и работодатели имеют право лично прийти в центр занятости, предварительно записавшись по номерам телефонов центров занятости или через личные кабинеты на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области.

Фото: скриншот с сайта nszn.nso.ru