Новосибирский минпромторг мониторит цены по 52 товарам и продуктам питания

— Мы в еженедельном режиме осуществляем мониторниг цен по 52 продовольственным и непродовольственным товарам. Все основные торговые сети дают нам информацию о повышении и снижении цен. У нас есть данные по тенденциям на рынке и мы стараемся держать ситуацию под контролем, — сообщил на брифинге министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что ключевые федеральные сети имеют на территории региона свои распредцентры, поэтому доставка продуктов питания в магазины осуществляется оперативно. Для этого созданы все условия, в том числе разрешена погрузка\разгрузка автотранспорта в ночное время.

— Мы ожидали, что в минувшие выходные будут ажиотаж. Ничего не произошло. Люди понимают, что власть, а также предприятия и организации области заинтересованы в том, чтобы работать в режиме максимальной открытости, — подчеркнул Гончаров.

По данным минпромторга области, на сегодняшний день дефицита продуктов питания по основной группе товаров в магазинах региона нет. Что касается роста цен, то фиксируются традиционные сезонные изменения. Например, незначительно выросла цена на картошку.

— Видя непонятный ажиотаж с гречкой, мы попросили наших ритейлеров проанализировать товар. Сейчас у нас на складах более 300 тонн гречневой крупы. Он регулярно выставляется на полки, — поясняет министр.

Ведомство также изучает тенденции в продажах продовольственных магазинов. По информации министерства, сейчас покупатели активно приобретают самую дешевую гречку. Все остальные сегменты продукции имеются на полках в наличии.

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