 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в рублях

  • 04/06/2019, 14:37
С 1 июня 2019 года Альфа-Банк (АО) повысил ставки по вкладу «Победа+» для физических лиц в рублях на сроки от 3 до 9 месяцев.

АО Альфа БанкПовышение составило от 0,1 до 0,2 п.п. Теперь клиенты банка могут открыть вклад на короткий срок по ставке до 6,75% годовых с учетом капитализации. При этом максимальная ставка по депозиту «Победа+» предлагается на срок 3 года — 8,01% годовых с капитализацией.

Открыть вклад можно в интернет и мобильном банке и в отделениях банка. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка.

С более подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

04/06/2019, 15:41
Его перспективы прокомментировал губернатор Новосибирской области.
В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

04/06/2019, 15:34
Аналогичная ситуация уже возникала в марте 2019 года.
Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

04/06/2019, 15:22
Договор с компанией «Бердский строительный трест» подписан 28 мая.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Коченёво может стать спальным районом ПЛП

04/06/2019, 18:56

Вася был на набережной

04/06/2019, 18:00

Новые правила перевода жилого помещения в статус нежилого вступают в силу 9 июня 2019 года

04/06/2019, 17:57

В Новосибирский суд направлено дело о хищении 29 млн рублей и покушении на картельный сговор

04/06/2019, 17:18

Декларации о доходах представили более 13,2 тысяч гражданских и муниципальных служащих

04/06/2019, 16:26

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

04/06/2019, 15:41

В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

04/06/2019, 15:34

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

04/06/2019, 15:22

Почти 400 парков Пушкина будут работать в этом году в Новосибирске и области

04/06/2019, 15:07

Строительная ассоциация АСОНО застраховала ответственность

04/06/2019, 14:24

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска