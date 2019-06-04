Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в рублях

Повышение составило от 0,1 до 0,2 п.п. Теперь клиенты банка могут открыть вклад на короткий срок по ставке до 6,75% годовых с учетом капитализации. При этом максимальная ставка по депозиту «Победа+» предлагается на срок 3 года — 8,01% годовых с капитализацией.

Открыть вклад можно в интернет и мобильном банке и в отделениях банка. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка.

С более подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка