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Строительная ассоциация АСОНО застраховала ответственность

Страховая сумма по договору составила 200 млн рублей.
  • 04/06/2019, 14:24
Строительная ассоциация АСОНО застраховала ответственность

«АльфаСтрахование» заключила коллективный договор страхования гражданской ответственности участников саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций Новосибирской области. Страховая сумма по договору составила 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) осуществляет свою деятельность с 2017 г. Членами СРО являются более тысячи компаний, работающих на строительном рынке РФ. Размер компенсационного фонда по возмещению вреда, причиненного третьим лицам, составляет более 224 млн руб.

Согласно договору, застрахована ответственность 1159 участников-членов СРО за возмещение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц вследствие недостатков выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

— В случае непредвиденных обстоятельств, связанных со строительством, наша компания возместит ущерб третьим лицам и сохранит финансовую стабильность участников СРО, — отметил заместитель директора по корпоративным продажам Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» Олег Козлов.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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