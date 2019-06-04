Почти 400 парков Пушкина будут работать в этом году в Новосибирске и области

Традиционно 6 июня в Новосибирске и во всех районах области проходят мероприятия, посвящённые Пушкинскому дню и Дню русского языка. Год 220-летия со дня рождения «солнца русской поэзии» не стал исключением: 393 Парка Пушкина встретят маленьких и больших гостей праздника, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В День русского языка Первомайский сквер Новосибирска, основная площадка праздника, вновь станет главным парком. С 11.00 до 21.00 на параллельно работающих интерактивных площадках пройдут объединенные пушкинской темой конкурсы, чтения, анимационные программы, танцевальные и творческие мастер-классы.

В 11.00 на 24 площадках города Новосибирска и в 30 районах Новосибирской области начнутся детские праздники «У Лукоморья». «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке» прозвучат в парках и скверах, на площадях, в библиотеках, школах, в домах культуры, в метрополитене.

На вечернюю праздничную программу «Стих Пушкина читать начни!» организаторы всех площадок пригласят гостей в 16.00, а в 17.00 начнётся поэтический марафон «Новосибирск читает Пушкина». На главной сцене перед городским фонтаном прозвучат южные поэмы: «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».

Поэзия Александра Сергеевича Пушкина традиционно будет звучать 6 июня в новосибирском метрополитене. Шестой год подряд фонд «Родное слово» при поддержке МУП «Новосибирский метрополитен», мэрии города Новосибирска и филологического сообщества проведут акцию «Читаем Пушкина в метро»: каждый, кто прочтет в подземке не менее двух строф из произведений Пушкина наизусть, проедет в метро бесплатно. Акция будет действовать с 10.00 до 15.00 на семи станциях метрополитена: «Площадь имени Ленина», «Студенческая», «Красный проспект», «Заельцовская», «Гагаринская», «Октябрьская», «Золотая Нива». Волонтёрами мероприятия в этот день станут около 70 учителей, преподавателей вузов, студентов-филологов, специалистов библиотек, старшеклассников.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru