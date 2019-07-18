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Альфа-Банк признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса по версии Euromoney

  • 18/07/2019, 16:00
Влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE's Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019).

Банк удостоен награды за внедрение в 2018-2019 гг. инновационных расчетных и кредитных сервисов для малого и среднего бизнеса, значительный прирост кредитования и клиентской базы, эффективную бизнес-модель Банка в сегменте обслуживания МСБ.

Экспертный совет Euromoney отметил: «Альфа-Банк стал пионером развития комплексного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса в России и при этом сохранил свои преимущества, несмотря на растущую конкуренцию на этом рынке. Банк задает тренды в нефинансовых сервисах для малых и средних предприятий, но его основным конкурентным преимуществом остается технология быстрого кредитования с эффективным управлением рисками, что является результатом сочетания глубокого опыта в данном сегменте и ​​лучших скоринговых моделей».

— Мы рады, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса признаны лучшими среди банков, работающих в Центральной и Восточной Европе. Альфа-Банк сформировал новый стандарт банковского обслуживания для малого и среднего бизнеса, предоставив самые быстрые, удобные и безопасные финансовые решения для клиентов МСБ. Широкое использование цифровых технологий позволяет нам создавать лучшие на рынке клиентские сервисы, что укрепляет наши позиции в конкурентной борьбе и обеспечивает рост доли рынка и прибыльности бизнеса.   Наши сервисы доступны 24/7 и построены по принципу «операция в два клика», будь то открытие счета или заявка на кредит. За это нам отдают предпочтение — наша клиентская база растет на 30% ежегодно, сейчас Альфа-Банк обслуживает более 450 тысяч российских компаний сегмента МСБ, — отметил Главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский.

В 2018-2019 году Альфа-Банк внедрил уникальные решения в сфере информационной безопасности, расширил функционал мобильного банка, перенеся в смартфон максимум daily-banking операций и кредитных процедур, запустил выпуск моментальных виртуальных B2B-карт. В интернет-банке для предпринимателей и юрлиц появились уникальные сервисы по юридической и комплаенс-поддержке клиентов.

По итогам 2018 года Альфа-Банк стал абсолютным лидером среди крупных российских банков по темпам кредитования малого и среднего бизнеса (+101%).

В 2019 году Банк первым в России предложил клиентам МСБ полноценный сервис в интернет-банке, позволяющий совершать конверсионные сделки по биржевой модели без использования брокерских счетов.

Премия Awards for Excellence журнала Euromoney признана наиболее репрезентативной и престижной в международном финансовом мире. В этом году в Euromoney было направлено почти 1000 заявок от банков со всего мира, претендующих более чем на 170 наград в рамках различных глобальных и национальных номинаций. В рамках премии по каждой стране составляется список банков-кандидатов, экспертный совет и аналитики Euromoney в течение двух месяцев исследуют деятельность каждого банка, проводят опросы национальных и иностранных банков-корреспондентов, по итогам которого составляется шорт-лист. Выбирая победителя, жюри оценивает позиции банка на рынке, новые продукты, качество менеджмента, динамику развития, размер собственного капитала банка.

Фото: пресс-служба банка

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