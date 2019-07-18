На выборы выходит двадцатка потенциальных мэров

По информации городской избирательной комиссии, в настоящий момент о желании побороться за пост главы города сообщили 20 человек. Вчера был последний день приема документов от кандидатов, среди которых 3 самовыдвиженца, а остальные 17 выдвинуты различными политическими партиями. Трое кандидатов накануне получили удостоверения избиркома. Это действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»).

— Меня официально зарегистрировали кандидатом на должность мэра Новосибирска и вручили удостоверение, — сообщает Украинцева на своей странице в соцсети. — Была проделана большая работа, и много всего еще впереди. Я очень рада, что этот этап пройден и у комиссии не возникло замечаний ни ко мне как к кандидату, ни к партии, от которой я иду на выборы.

Ранее удостоверения кандидатов получили депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»).

О регистрации кандидатов в депутаты горсовета по округу №12 в Калининском районе на сайте избиркома информации пока нет.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска и депутата горсовета состоятся 8 сентября.

За пост мэра, по информации избиркома, помимо уже названных кандидатов намерены побороться также координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальной справедливости»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (самовыдвижение), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь комитета партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На выборы депутата горсовета Новосибирска по округу №12 подали документы пенсионер Александр Шевченко (самовыдвижение), безработный Сергей Щеглов (самовыдвижение), директор ООО «Академ – развитие» Игорь Рытиков («Родина»), директор ООО «РегионСибМонтаж» Вадим Петров (самовыдвижение), главный эксперт инспекции госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области Игорь Березовский (самовыдвижение), безработный Дмитрий Ишунов («Партия роста»), помощник депутата Заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владислав Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады Гиганта» Павел Чернышев («Единая Россия») и помощник депутата горсвета Анастасия Жаркова (ЛДПР).

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