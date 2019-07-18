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Бизнес Новосибирска получил доступ к облачному суперкомпьютеру МТС

  • 18/07/2019, 15:59
Компания МТС запустила один из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты.

Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено для тех новосибирских компаний — от крупных холдингов до малого бизнеса и стартапов —  которым требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке. Решение востребовано в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях.

Так, новый сервис GPU SuperComputer в 140 раз ускоряет процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных процессорах. Крупный бизнес Новосибирска получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.

Например, новосибирские розничные сети и торговые центры смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. В финансовом секторе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. А предприятия аэрокосмической промышленности, металлургии и    нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.

Сервис GPU SuperComputer также может быть востребован технологическими стартапами и небольшими компаниями за счет нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера – от менее чем 1 000 рублей в день. Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.

— Запуск нового сервиса открывает новосибирским компаниям доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что ранее было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности решение МТС GPU SuperComputer в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз, — отметил директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

За счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Производительность сервиса GPU SuperComputer достигает одного петафлопса, что сравнимо по производительности с более чем сотней обычных серверов.

Новое облачное решение провайдера #CloudMTS уже апробировано российским бизнесом: после тестирования услугой пользуется один из крупных российских ритейлеров, известный банк, также ряд компаний по мониторингу транспорта, которые обрабатывают большие объемы видеоконтента. Сервис используют собственные digital-направления бизнеса МТС: стриминговая платформа WASD.TV и подразделение искусственного интеллекта. К примеру, в рамках платформы WASD.TV новый облачный сервис обеспечивает моментальный транскодинг видеопотоков пользователей, которые ведут трансляции и смотрят стримы других игроков.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

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