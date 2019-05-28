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Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,79%

  • 28/05/2019, 14:00
Таким образом банк снизил ставку на 0,4-0,8 пп.

АО Альфа-БанкСтавки по ипотеке на жилье на вторичном рынке и рефинансирование имеющегося кредита банк снизил до 9,99%. Таким образом банк снизил ставку на 0,4-0,8 пп.

— Количество сделок по покупке жилья с привлечением ипотеки растет, что неудивительно, учитывая, что ипотечные продукты банков становятся все более привлекательными. Доступная ставка по ипотеке привлечет на рынок тех клиентов, которые ранее откладывали покупку собирая больший взнос. Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке. Улучшение условий ипотечного кредитования позволит приобрести подходящее жилье и взять кредит под более низкий процент, — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — Я не рекомендовал бы ждать дальнейшего понижения ставки, а фиксировать цену покупки квартиры сейчас.

АО Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,79% годовых, на покупку готового жилья — по ставке от 9,99%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 9,99% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

На 1 мая 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 47,9 млрд руб., что на 35% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Около 45% всех выдач ипотеки составляют кредиты на первичное жилье, 35% — на вторичное, 20% ипотечного портфеля — рефинансирование ранее выданных ипотечных займов. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн. руб., в Москве — 5 млн. рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка 

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