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Экс-министр строительства и ЖКХ вошел в общественный совет при минЖКХ

Совет приступает к работе с 3 июня.
  • 28/05/2019, 14:00
pravitelstvo

При министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области сформирован состав общественного совета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующим приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 27.05.2019 «Об утверждении персонального состава общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» утвержден персональный состава общественного совета при министерстве.

 Отмечается, что общественный совет приступает к исполнению возложенных на него задач и функций с 03.06.2019, в следующем составе: Сергей Аверьяскин (руководитель НРЦ НП «ЖКХ Контроль» ), Денис Вершинин (Экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, гендиректор АО «Трансервис»), Дмитрий Дорофеев, Валентина Дрюкова, Алексей Лаврухин, Наталья Синеева, Светлана Суворова и Антон Чаплыгин.

Фото: Ростислав Нетисов

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