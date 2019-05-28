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С начала испытаний в Новосибирске выявили почти 300 дефектов на теплосетях

  • 28/05/2019, 13:31
Испытания и последующие ремонты проводятся в круглосуточном режиме.

Новосибирские энергетики Сибирской генерирующей компании в оперативном режиме продолжают устранять дефекты, обнаруженные во время гидравлических испытаний.

Испытания теплосетей в зонах Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и Кировской районной котельной (ЦЕХ №1) проходили в период с 13 мая по 28 мая. Под временное отключение от горячего водоснабжения попали более 2-х тысяч потребителей, из них 1412 жилых домов, 142 детских и 39 медицинских учреждений, и прочие объекты.

С начала гидравлических испытаний энергетикам СГК удалось выявить 299 дефектов на теплосетях: 105 – на магистральных и 194 – на внутриквартальных. На сегодняшний день 174 дефекта уже устранили. В мероприятиях задействован весь оперативный персонал новосибирского теплосетевого подразделения СГК. Ремонты теплосетей ведут более 500 сотрудников. Ежедневно задействовано от 71 до 95 единиц техники, 70 оперативных бригад.

К 26 мая теплоэнергетики подали горячую воду всем потребителям в зонах, прошедших опрессовок.

Испытания и последующие ремонты проводятся в круглосуточном режиме.

Отметим, при проведении испытаний используется вода безопасной температуры – до 40 градусов Цельсия. Однако энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс. Особое внимание необходимо уделить детям —  рассказать им о правилах безопасности и не оставлять без присмотра. При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей.  Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК

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