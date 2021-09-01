«АльфаСтрахование» поглощает бизнес еще одного сибирского страховщика

Группа «АльфаСтрахование» и холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» договорились о передаче портфеля ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» (СДС) (входит в холдинг) в АО «АльфаСтрахование». Соответствующее ходатайство подано в Федеральную антимонопольную службу, сообщила пресс-служба страховщика.

— Мы всегда рассматриваем все возможности для развития бизнеса группы, в том числе по неорганическому росту. За почти 30-летнюю историю группа «АльфаСтрахование» успешно интегрировала 12 страховых компаний, накопив обширную экспертизу по сделкам M&A, — говорит Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование». — Сотрудничество с холдингом СДС — это продолжение нашей стратегии по усилению бизнеса группы в Сибирском федеральном округе. Мы рассматриваем страховую компанию СДС как локального сильного игрока на региональном рынке с рентабельным портфелем в корпоративном сегменте и хорошей клиентской базой. Уверен, что это сотрудничество позволит нам нарастить наши позиции в Кемеровской области.

В пресс-службе «АльфаСтрахования» корреспонденту Infopro54 уточнили, что речь идет о покупке всего страхового портфеля, но не самой компании.

Холдинг «Сибирский Деловой Союз» объединяет около 100 предприятий по добыче и экспорту угля, производству различной продукции, а также строительству. «Сибирский Дом Страхования» — региональная страховая компания с головным офисом в городе Кемерово, основана в 1994 году. Услугами компании пользуются более 300 тысяч клиентов, в их числе крупные промышленные предприятия, муниципальные, областные и федеральные учреждения, предприятия среднего и малого бизнеса, а также физические лица. В настоящее время компания работает в обычном режиме, продолжая обслуживать клиентов и заключать договоры страхования.

Напомним, в июле «АльфаСтрахование» завершило поглощение красноярского страховщика, экс-лидера страхового рынка края ООО СК «Надежда». Сделка по приобретению 100% акций «Надежды» была закрыта в октябре 2019 года. В результате интеграции «АльфаСтрахование» существенно нарастило свои позиции в Красноярском крае, увеличив долю рынка по итогам 2020 года на 8,1 п.п. и сборы — почти в 2,2 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), что позволило компании войти в топ-2 лидеров регионального рынка. Помимо этого, компания получила дополнительный эффект в виде роста лояльной клиентской базы: в 11 раз увеличилось количество клиентов-физлиц и в 2 раза — число корпоративных клиентов.

Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахования» пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тысяч предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.