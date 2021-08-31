Прокуратура возбудила дела в отношении «Экологии-Новосибирск» и ее директора

Прокуратурой Новосибирска совместно с прокуратурой Центрального района провели проверку исполнения региональным оператором законодательства при предоставлении и организации коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по вывозу ТКО. В результате, был выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков, — говорится в сообщении. — Большинство нарушений выявлены на территории Центрального района Новосибирска по улицам Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковская и Красному проспекту.

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица общества и регионального оператора административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), генеральному директору внесла представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

Напомним, 18 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на «Радио России Новосибирск» сообщил, что не исключает возможного расторжения контракта с ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). Он также отметил, что уже поручил Министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с регоператором. Впрочем, Андрей Травников добавил, что это произойдет, «если власти региона не увидят изменения ситуации к лучшему». В таком случае регоператор поменяется уже в 2022 году. 20 августа на сайте «Электронная демократия» появился проект документа, в котором прописывается порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

Регоператор, в свою очередь, активизировал работу в судах по взысканию платежей за утилизацию ТКО с должников. На сайте арбитражного суда Новосибирской области растет количество материалов, где истцом выступает «Экология-Новосибирск», а ответчиками — ИП, госучреждения, предприятия, СНТ, научные институты и т.д.

Вопрос о смене регоператора на МУП «Спецавтохозяйство» обсуждается на городском уровне с 2020 года. Осенью 2021 года депутаты намеревались вынести его на рассмотрение губернатора региона. В том числе из-за задолженности «Экологии-Новосибирск» перед муниципальным предприятием.