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Какие законы вступят в силу в сентябре

  • 01/09/2021, 09:25
Автор:
Экономика
Деньги к пенсии, возможность обжаловать штрафы, не выходя из дома, и трудовые книжки по новым правилам.

Для граждан

С1 сентября 2021 году больничные по уходу за ребенком перестанут зависеть от трудового стажа

Родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Сумма не будет зависеть от того, в каких условиях проходит лечение ребенок — стационарных или амбулаторных. Пособия по временной нетрудоспособности станут выплачивать за счет средств федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели бюджету ФСС. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 рублей.

С 1 сентября пенсионеры получат единовременную выплату

Выплата будет в размере 10 тысяч рублей. Ее назначат и перечислят без заявления. Господдержка положена при любой пенсии: по старости, инвалидности, по потере кормильца. Также выплату получат военные пенсионеры. Делать для этого ничего не нужно: деньги придут тем же способом, каким обычно доставляется пенсия, — все данные у государства есть.

Обжалование штрафов через «Госуслуги».

С 1 сентября жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал «Госуслуги» или сайт суда. Согласно постановлению правительства, электронное уведомление за нарушение правил дорожного движения считается врученным, если пользователь госуслуг зашел в личный кабинет по любой причине. С этого момента в 10-дневный срок возможно обжалование штрафа на портале. Сейчас для обжалования штрафов необходима подача заявления в подразделении ГИБДД либо по почте.

Из городов исчезнет дорожный знак «Фотовидеофиксация»

Знак 6.22 уже устанавливался, но с 1 марта действовали еще и таблички 8.23, которые размещались вместе с другими знаками и светофорами. На загородных трассах знак 6.22 по-прежнему будет предупреждать о наличии камер, и ставится он, как и большинство знаков такого рода, за 150-300 м до места расположения стационарных или мобильных пунктов видеофиксации. Но в городах и селах знак применяется исключительно на въезде вместе со знаком, обозначающим начало населенного пункта. О каждой камере на дороге этот знак предупреждать не будет. Новый знак действует на всей территории населенного пункта. Если раньше водители могли ориентироваться на таблички и знали, что здесь камера, теперь штрафы могут быть сюрпризом: камер становится все больше, а теперь еще и предупреждений о местах их размещения не будет.

Земля под гаражами — бесплатно.

Закон позволит гражданам в течение 5 лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. По предварительным оценкам, данное нововведение коснется более чем 3,5 млн граждан.

Обработка персональных данных строго с разрешения пользователя соцсетей

 С 1 сентября соцсети должны запросить согласие пользователя на обработку персональных данных и указать, зачем им понадобилась эта информация. При этом у пользователя будет право запретить распространять сведения о себе. В согласие на обработку персональных данных будут включены ФИО пользователя и его контактная информация: телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс. Также там должен быть перечислен список сайтов, где личные данные пользователя могут публиковаться, цель их обработки, категории и перечень данных, которые могут быть обработаны: персональные, специальные или биометрические. Согласно приказу Роскомнадзора пользователь может указать, на какие категории данных он устанавливает запрет обработки

Для бизнеса

Новые требования к организаторам азартных игр

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Согласно закону устраивать турниры по азартным играм с помощью кредитной организации можно будет лишь в том случае, если пользователь присоединится к информационной системе регулятора.

Продажа лекарств в агрегаторах — дистанционно

С сентября агрегаторы смогут продавать лекарства дистанционным способом. Ранее для получения такого разрешения организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них. Ответственность за хранение, качество и возврат несет аптека. Таким способом можно будет заказывать только безрецептурные лекарства с регистрацией в России.

Регистрация сим-карт в терминалах — до 1 сентября

До 1 сентября юридические лица и ИП должны зарегистрировать на «Госуслугах» корпоративные сим-карты, которые используются в терминалах оплаты, роутерах, онлайн-кассах и других устройствах. Это нужно сделать для сим-карт, по которым услуги связи предоставлялись до 1 июня 2021 года, остальные регистрируются до активации карты. Без регистрации оператор прекратит оказание услуг связи. Карты, выданные сотрудникам для связи, нужно зарегистрировать до 1 декабря.

Удержание из зарплаты на выплаты по исполнительному производству. 

С 27 сентября работодатели, которые удерживают у сотрудников деньги по исполнительным документам, должны будут в течение 3 дней после выплаты переводить их на счет ФССП. Если удержание нужно переводить напрямую взыскателю, как, например, алименты и другие платежи в размере до 100 тысяч рублей, — порядок прежний. До 27 сентября долги перечисляются напрямую взыскателям. Реквизиты для перечисления удержанных денег можно найти в постановлении пристава.

Фото из группы Госавтоинспекции Новосибирской области ВКонтакте

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : новости законы государственная дума 1 сентября


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