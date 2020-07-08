«АльфаСтрахование» выплатила более 11 млн руб. по полисам от коронавируса

«АльфаСтрахование» осуществила более 250 выплат на общую сумму свыше 11 млн руб. клиентам, застрахованным по программам на случай выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе страховой компании.

В период пандемии компания запустила продажи индивидуальных и корпоративных программ страхования с различными условиями страхового покрытия: единовременной выплатой в случае выявления коронавирусной инфекции или компенсацией за каждый день пребывания в стационаре.

Отмечается, что страховая защита по программам распространяется на события, произошедшие в результате заболевания коронавирусной инфекцией, впервые диагностированного в течение действия договора. Для получения страховой выплаты необходимо предоставить медицинские документы (справку/заключение из лечебного учреждения) с подтвержденным диагнозом и положительными результатами медицинских исследований на вирус. При этом пандемия и меры, применяемые в рамках ЧС (эпидемии), не являются исключениями из покрытия в рамках программ.

Наибольшее число выплат произведено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Также выплаты получили клиенты в Брянске, Ярославле, Саратове, Мурманске, Новгороде, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Магнитогорске.

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